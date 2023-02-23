Украинцам нужно приготовиться: в россии выбрали новую цель для ракетных ударов

Прогнозируется, что в ближайшие дни россия* может начать трехволновые удары по Украине, однако к весне этот режим может быть уменьшен. В этом случае оккупанты сосредоточатся на других важных объектах, таких как гидротехнические сооружения или транспортная инфраструктура.

Подробней об этом информирует сайт nv.ua, ссылаясь на интервью спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната.

Спикер сообщает, что украинская энергетика уже приспособилась к массированным обстрелам и быстро восстанавливает повреждения, мобилизуя бригады на местах. Кроме того, с приближением весны день становится длиннее, а энергопотребление снижается, что также снижает риски.

Игнат отметил, что Украина усиливает свои Воздушные силы и ожидает возвращения своих воинов, которые проходили обучение за границей и привезут с собой новые средства ПВО и ПРО, такие как ЗРК SAMP/T и Patriot, чтобы защищать свои приоритетные направления от ударов, в том числе баллистическими ракетами.

Спикер командования ВС Украины прогнозирует серьезные проблемы с личным составом россии. Российские оккупанты терпят большие потери каждый день, и им еще предстоит обучить новых мобилизованных солдат. Каждый месяц рф теряет столько военных, что это можно сравнить с личным составом средней европейской страны.

Ранее «Курсор» информировал, что Китай выступил с обвинениями в адрес США в связи с войной в Украине. Новый министр иностранных дел Китая обвинил США в том, что они перекладывают вину за войну в Украине на Китай, что стало реакцией на предупреждения Вашингтона о том, что Китай рассматривает возможность поставок оружия в россию.

Напоминаем, что в украинской разведке оценили шансы завершить войну с рф в 2023 году. Украинские военные уверяют, что уже в текущем году остановят агрессора и украинцы смогут вернутся к нормальной жизни.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!