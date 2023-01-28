Украинцы подорвали российский склад с БК: взрыв был невероятно мощным

Война в Украине длится практически год. За это время у двух противоборствующих сторон были и успехи, и поражения, однако в целом удача находится на стороне ВСУ — на стороне тех, кто защищают свою землю и свои семьи от рашистких оккупантов.

Периодически украинская армия делится видео с ликвидацией войск, боеприпасов и техники армии российской федерации*. Это позволяет осознать как масштабы военных действий и вооружений, задействованных при этом, так и профессионализм украинских войск, который с большим успехом уничтожают «вторую армию мира».

Недавно Госпогранслужба Украины опубликовала видео взрыва российского БК в Луганской области. Вражеский склад на Луганщине был обнаружен аэроразведкой. Пограничники дождались, пока россияне подвезут туда ресурсы, передала координаты артиллеристам ВСУ, который и нанесли сокрушительный удар по врагу. Уточняется, что от детонации боеприпасов в воздух взлетела и машина, которая транспортировала груз.

Ранее «Курсор» информировал, что в The New York Times предположили, хватит ли западных танков ВСУ, чтобы изменить ход войны. Издание отметило, ссылаясь на заявление украинских военных, что танков не хватит для большой контроперации ВСУ. Более того, на подготовку специалистов уйдет большое количество времени.

Напомним, что украинский генерал рассказал, что ВСУ получат мощные ракеты, которые смогут достать до москвы и до санкт-петербурга. Генерал утверждает, что сейчас преимущество на стороне Украины, а потому пора наносить удары по военным объектам, которые находятся на территории рф. Более того, Украина сама готова запустить производство такого вооружения.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!