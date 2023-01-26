В NYT предположили, хватит ли западных танков ВСУ, чтобы изменить ход войны

Украину в борьбе с российским агрессором поддерживает множество стран, предоставляя ей как финансовую, так и военную помощь. Чтобы ВСУ как можно скорее выгнали оккупантов со своей земли, западные союзники пообещали передать не менее 105 боевых танков. Но изменят ли они ход войны?

Об этом пишет The New York Times.

По словам военного командования, это гораздо меньше, чем нужно украинским бойцам. Тем более, до того как танки вступят в бой, могут пройти месяцы. Более того, на обучение военных также потребуется определенное время.

В материале отметили, что больше всего танков, а это 31 единицу M1 Abrams, предоставит Америка. Этого достаточно для вооружения одного батальона ВСУ. Эти танки одни из самых усовершенствованных в мире, но чтобы ими управлять, нужно пройти специальную подготовку. Американские чиновники заявили, что пройдет минимум несколько месяцев, прежде чем Abrams доставят на поле боя.

Также передать ВСУ танки для борьбы с захватчиками согласились Польша, Германия, Португалия, Норвегия. Еще заявления о предоставлении боевых машин сделали Испания, Финляндия и Нидерланды. Франция также рассматривает возможность передачи танков Leclerc.

Украинские военные давно заявляли, что им нужно 300 западных танков, чтобы изменить ситуацию на поле боя. Следует отметить, что европейские армии имеют на вооружении не менее 2 000 танков Leopard 2 и сотни других видов западных танков.

Военный историк из Корнельского университета Дэвид Силби отметил, что если бы Запад мог поставить от 500 до 1000 танков, это имело бы огромное значение для украинцев и войны.

«Курсор» писал ранее, что война, которую российская федерация развязала на территории Украины, длится уже почти год и сроки ее завершения зависят, в частности от поставок вооружения ВСУ.

Еще мы писали, что Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать не только технику российской федерации, но и ее авиацию. В последнее время оккупанты стали чаще применять ее на Донбассе и на это есть причина.

Читайте также, что 26 января российская федерация совершила очередной массированный удар по территории Украины. В некоторых городах были зафиксированы «прилеты». В результате обстрелов погибли по меньшей мере 11 человек.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!