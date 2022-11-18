Украинцы показали, как уничтожили российский ЗРК стоимостью 30 млн долл.

Украинская аэроразведка 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады в составе разведывательно-ударного комплекса нашла и уничтожила российский зенитно-ракетный комплекс Тор-М2 в Луганской области.

Об этом сообщил командир взвода БПЛА 80 десантно-штурмовой бригады Игорь Сидоренко.

Во время разведывательной операции подразделения аэроразведки удалось встретить огневую позицию российского зенитно-ракетного комплекса в тылу противника.

«Сначала нам повезло, что современный российский ракетный комплекс ТОР-М2 стоимостью $30 миллионов не попал в наш самолет своей ракетой стоимостью $80 тысяч. Нам повезло, заметив рядом разрыв ракеты, не испугаться второго пуска, а по следу ракеты найти и отследить, куда этот комплекс спрятался”, – написал Игорь в своих соцсетях.

После неудачного пуска зенитной ракеты по украинскому беспилотнику расчет российского Тор-М2 решил покинуть скомпрометированную позицию, но спрятаться все равно не смог.

Оператор БПЛА 80-й ОДШБр отследил российских зенитчиков вплоть до запасной позиции в лесу возле села Дачное Сватовского района. Там россияне пытались скрыть свою машину от украинского дрона.

Разведчики скорректировали огонь украинских артиллеристов и попали в российский ЗРК.

«Затем, в рамках того же полета, нам удалось скорректировать стрельбу гаубицы М777 так, что на максимальных для пушки расстояниях ближайший разрыв был в нескольких метрах от установки, а это значит, что антенны ТОРа повреждены и комплекс надолго (может навсегда) вышел из строя», – написал командир взвода БПЛА.

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