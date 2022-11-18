В США обеспокоены, что глава генштаба рф перестал выходить на связь

Генерал Марк Милли рассказал, что со вторника, 15 ноября, не может связаться с валерием герасимовым, что может привести к недопониманию и перерасти в глобальный конфликт.

Глава российского генштаба валерий герасимов перестал выходить на связь с американскими коллегами.

Об этом сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов американской армии генерал Марк Милли, информирует BBC News.

Милли рассказал, что 4 дня не может связаться с герасимовым. Целью его звонков является обсуждение ситуации в связи с массированными ударами рф по Украине 15 ноября и взрывом в Польше, который США признали последствием российских обстрелов.

На пресс-конференции в Пентагоне Марк Милли заявил: «Я пытался организовать звонок через своих сотрудников. Попытки были предприняты, но не увенчались успехом».

По словам генерала, во вторник он неоднократно звонил коллегам в Украине и Польше, в частности говорил с главой генштаба ВСУ Валерием Залужным, а также с главами вооруженных сил других европейских стран.

В США уверены, что отсутствие диалога ведет к недопониманию, из-за которого война в Украине рискует перерасти в глобальный конфликт.

Ранее Курсор писал, что мир на условиях путина приведет к новой войне. Нынешняя ситуация напоминает Мюнхенское соглашение 1938 года, заключенное между Германией, Великобританией, Францией и Королевством Италия.

Курсор сообщал, что Израиль проголосовал за территориальную целостность Украины.

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