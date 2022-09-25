«Глаза» российской артиллерии: украинцы показали, как уничтожили важную цель армии рф

Украинские военные успешно уничтожили российские БПЛА вместе со станцией управления и самими оккупантами.

Украинские военные уничтожили важную цель российской оккупационной армии. Видео с успешной работой ВСУ опубликовал главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

На кадрах показано уничтожение важного для россиян комплекса «Орлан-10», включая наземный пункт дистанционного управления, другие машины (вероятно, также принадлежащие к комплексу) и расчет.

Как отмечает Бутусов, разведка 92-й механизированной бригады нашла этот комплекс под Купянском – точное место и другие данные не сообщаются, можно предположить, что комплекс был уничтожен еще во время наступления ВСУ в Харьковской области. Впрочем, не исключено, что видео может быть и более «свежим».

Как сообщают эксперты Defense Express, точное поражение такого оружия – хороший результат, с учетом того, что армия рф активно использует «Орланы» как «глаза» для своей артиллерии, поэтому уничтожение целого комплекса значительно ослабляет способность оккупантов наносить меткие удары по украинским позициям.

Украинские специалисты уже имели возможность подробно ознакомиться с этим комплексом – в результате успешного контрнаступления на Харьковщине был «затрофеен» весь комплекс «Орлан-10», вместе со станцией управления и всей технической документацией.

Ранее Курсор писал, что в Крыму хакеры взломали ТВ и запустили обращение Зеленского к россиянам.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!