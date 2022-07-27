Украинцы показали, как военная контрразведка уничтожает армию рф боевыми дронами

Служба безопасности Украины обнародовала видео, как военная контрразведка ударными дронами уничтожает танки Т-72 российской оккупационной армии.

«Наша работа по улучшению статистики потерь россии* в Украине до сих пор в самом разгаре. На днях еще три Т-72 попали на прицел и были также ярко уничтожены сотрудниками СБУ», – говорится в сообщении.

Точными ударами контрразведчики уничтожили даже замаскированные танки. Как видим, во время работы украинского БПЛА по одному из Т-72 один из российских оккупантов решил скрыться под танком – неизвестно, помогло ли ему это решение.

Это уже не в первый раз, когда контрразведка СБУ «расстреливает» российские Т-72 из беспилотника. Ранее вместе с танком им удалось уничтожить еще и 15 российских оккупантов. Впоследствии СБУ смогли перехватить разговор очевидца этого события.

По словам российского солдата, это было настоящее «Шапито». «Короче, в башню сбросили, бл*, дроном! Дроном, мама, дроном, это п*здец! Просто подлетели, сбросили боеприпас и его разорвало», — сказал он.

Россиянин добавил, что после этого пришлось буквально «собирать кости» своих «коллег». В целом оккупант отметил, что ситуация на фронте не в их пользу: «Мы п*зды получаем».

Ранее Курсор писал, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!