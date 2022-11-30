Умер бывший лидер Китая

Бывший лидер Китая Цзян Цзэминь, пришедший к власти после протестов на площади Тяньаньмэнь, скончался в возрасте 96 лет.

Бывший президент Китая Цзян Цзэминь, который вывел свою страну из изоляции после жестокого подавления продемократических протестов на площади Тяньаньмэнь и поддержал экономические реформы, которые привели к десятилетнему взрывному росту КНР, умер 30 ноября. Ему было 96 лет. Сообщается, что Цзэминь умер из-за лейкемии и полиорганной недостаточности в Шанхае.

Об этом сообщает китайское агентство Xinhua со ссылкой на Центральный комитет Коммунистической партии Китая

Цзян Цзэминь неожиданный возглавил расколотую Коммунистическую партию после репрессий на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. В течение 13 лет в качестве генерального секретаря Коммунистической партии, высшей должности в Китае, он руководил восхождением Китая к мировой экономической мощи, приветствуя капиталистов в Коммунистической партии и привлекая иностранные инвестиции после вступления Китая в ВТО. Даже когда Китай открылся для внешнего мира, правительство Цзяна подавляло инакомыслие внутри страны. Оно заключило в тюрьму активистов-правозащитников, профсоюзов и сторонников демократии и запретило духовное движение Фалуньгун, которое рассматривалось как угроза монополии Коммунистической партии на власть.

Он руководил подъемом страны как мирового производителя, возвращением Гонконга и Макао из Великобритании и Португалии и осуществлением давней мечты: победой в конкурсе на право проведения Олимпийских игр после предыдущего отказа.

Цзэминь завершил свою карьеру первой упорядоченной преемственностью в коммунистическую эпоху, передав свой пост лидера партии в 2002 году Ху Цзиньтао, который стал президентом в следующем году.

Цзян Цзэминь, президент с 1993 по 2003 год, отказался от своего последнего официального титула в 2004 году, но оставался сильным игроком в спорах. Он пытался удержать влияние, оставаясь председателем Центральной военной комиссии, которая контролирует военное крыло партии, Народно-освободительную армию, насчитывающую.

Он оставил этот пост в 2004 году из-за жалоб на то, что он может расколоть правительство. Даже после того, как он покинул свой пост, Цзян имел влияние на продвижение по службе через сеть своих протеже.

Цзян Цзэминь исчез из поля зрения общественности и в последний раз публично появлялся вместе с нынешними и бывшими лидерами на вершине пекинских ворот Тяньаньмэнь на военном параде 2019 года, посвященном 70-летию партии у власти. В прошлом месяце он отсутствовал на съезде крупной партии, где бывшим лидерам выделяют места в знак признания их заслуг.

Цзян Цзэминь посетил Израиль в качестве президента в 2000 году, сказав тогдашнему президенту Эзеру Вейцману, что и китайский, и еврейский народы «внесли выдающийся вклад в развитие человеческой цивилизации».

Он также совершил поездку по Иудее и Самарии во время своего визита, встретившись с тогдашним президентом Палестинской автономии Ясиром Арафатом.

У Цзян Цзэминя остались двое его сыновей и жена Ван Епин, которые работали в правительственных учреждениях и отвечали за государственную промышленность.

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Курсор сообщал, что Шольц выступил с жестким заявлением к Китаю.