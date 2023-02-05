Умер экс-президент Пакистана, хотевший наладить отношения с Израилем

Правление Первеза Мушаррафа, пришедшего к власти в результате бескровного переворота в 1999 году, было отмечено быстрым экономическим ростом и попытками внедрить либеральные ценности в консервативной мусульманской стране.

Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф умер в воскресенье, 5 февраля, после продолжительной болезни в больнице в Дубае, где он провел последние годы.

Об этом информирует портал Детали.

Отмечается, что 79-летний бывший командующий армией, отстраненный от власти в 2008 году, был первым пакистанским лидером, рассматривавшим возможность нормализации отношений с Иерусалимом.

Правление генерала, захватившего власть в результате бескровного переворота в 1999 году, было отмечено быстрым экономическим ростом и попытками внедрить либеральные ценности в консервативной мусульманской стране.

В течение многих лет Мушарраф пользовался большой поддержкой населения. Его главной угрозой была «Аль-Каида» и другие экстремисты, которые пытались убить его по меньшей мере три раза. Но его жесткое использование вооруженных сил для подавления инакомыслия, а также опора на Соединенные Штаты в борьбе с «Аль-Каидой» и афганскими талибами в конечном итоге привели к его падению.

Мушаррафу разрешили выехать за границу на лечение, хотя в Пакистане против него возбудили дело о государственной измене, и он покинул страну в 2016 году.

Как сообщал Курсор, в Пакистане считают, что могут извлечь выгоду из израильских технологий, особенно в сельском хозяйстве, повторном использовании воды, IT-сфере и здравоохранении. Импульс для нормализации израильско-пакистанских отношений нарастает.

Так, в сентябре 2022 года Израиль принял делегацию из Пакистана, что стало очередным шагом на пути к нормализации дипломатических отношений между еврейским государством и страной с мусульманским большинством. В своем заявлении неправительственная организация «Шарака» назвала «большой честью» возглавить усилия по наведению мостов диалога и взаимопонимания между Пакистаном и Израилем.

Ранее мы информировали о том, что в середине сентября в Пакистане умер имам, читая молитву об уничтожении Израиля.

Также Курсор информировал о том, что пакистанское телевидение уволило журналиста за визит в Израиль.