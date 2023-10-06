Умер звезда фильмов Тарантино Кит Джефферсон

Последний год своей жизни актер боролся с тяжелым заболеванием.

В США скончался американский киноактер Кит Джефферсон. Он ушел из жизни на 54-м году жизни после борьбы с онкологией.

Об этом сообщает "The Hollywood Reporter" со ссылкой на его представителя Николь Сент-Джон.

Первым, кто отреагировал на сообщение, был актер Джейми Фокс, близкий друг Джефферсона. Они познакомились, когда учились в колледже Сан-Диего, и вместе работали во второй половине 1990-х годов. В тот период Джефферсон появился в двух эпизодах шоу Джейми Фокса.

"Это больно. Кит, ты был абсолютной грацией, твое сердце чисто, твоя любовь безмерна, ты был удивительной душой. Мы все будем очень скучать по тебе. Чтобы пережить утрату, потребуется много времени. Прощай мой друг. Я тебя люблю", - написал он под последним совместным фото с Китом.

Причиной смерти актера послужило заболевание раком. В августе этого года актер рассказал о диагнозе на своей странице в Instagram.

Кит Джефферсон родился 7 апреля 1970 года в Хьюстоне. Он успешно завершил программу бакалавриата по музыкальному театру в Международном университете США в Сан-Диего, а затем получил степень магистра актерского мастерства в Университете Аризоны. Карьера Кита в кино началась с его дебютной роли в фильме "Мальчики на стороне" (1995).

Однако настоящую известность актер получил благодаря небольшим, но ярким ролям в фильмах режиссера Квентина Тарантино. Он сыграл Паджи Ральфа в фильме "Джанго освобожденный" (2012), Чарли в "Омерзительной восьмерке" (2015) и Сухопутного Пирата Кита в "Однажды в... Голливуде" (2019).

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Напомним, популярная актриса и звезда телесериала "Wild 'N Out" Джеки О умерла после увеличения ягодиц.