У знаменитости, которая после операции начала чувствовать, что у нее "горит голова", остались трое маленьких детей.

Популярная актриса и звезда телесериала "Wild 'N Out" Джеки О умерла на следующий день после пластической операции, что было вызвано осложнениями.

Об этом сообщает NBC News.

Знаменитость, также известная как Джеклин Смит, приехала во Флориду из Джорджии, чтобы провести операцию по "увеличению ягодиц". Ее провели 30 мая, после чего врачи назначили девушке антибиотики, обезболивающее и средство против тошноты.

Однако после операции она столкнулась с головной болью, а потому медики порекомендовали ей отказаться от одного из препаратов и, если это необходимо, принимать ибупрофен. Звезда "начала чувствовать, что у нее горит голова".

Вместе с Джеклин путешествовала ее тетя, которая сообщила о проблеме службе экстренной помощи и американку доставили в больницу Мерси. Там, 31 мая, сотрудники больницы констатировали ее смерть.

Известно, что Джеки О была девушкой комика и рэпера DC Young Fly, также участвовавшего в Wild N' Out. У них осталось трое маленьких детей: Нова, Нала и Принс.

"Джеки О была любящим другом и любимой коллегой актеров Wild 'N Out на протяжении пяти сезонов. Что еще более важно, она была потрясающей матерью для троих прекрасных детей", – заявили создатели телесериала.

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