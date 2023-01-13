Умерла единственная дочь «короля рок-н-ролла» Элвиса Пресли

В Калифорнии (США) в возрасте 54 лет скончалась певица Лиза-Мари Пресли — единственная дочь «короля рок-н-ролла» Элвиса Пресли. Это произошло в больнице, куда ее госпитализировали накануне.

Издание TMZ пишет, что знаменитости стало плохо спустя 48 часов после того, как она вместе с матерью посетила церемонию «Золотого глобуса».

Певица потеряла сознание в своем доме, ее обнаружила экономка. «Скорую» вызвал экс-супруг знаменитости, который приехал к ней после того, как отвез в школу детей. До приезда медиков он проводил Лизе-Мари сердечно-легочную реанимацию. Ее пульс удалось восстановить, но состояние оставалось критическим.

Инсайдеры сообщают, что певица была введена в искусственную кому и подключена к аппарату жизнеобеспечения с временным кардиостимулятором. Врачам спасти ее жизнь не удалось. Согласно предварительным данным, Лиза Мари скончалась после остановки сердца.

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