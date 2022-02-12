Умерла известная еврейская журналистка Труд Фельдман

Труд Фельдман умерла в возрасте 97 лет. Она была выдающимся и уважаемым репортером, членом прессы Белого дома и прессы Государственного департамента.

Фельдман родилась в семье раввина 13 августа 1924 года и выросла в Голливуде , Калифорния. Она начала свою карьеру в журналистике с освещения процесса Адольфа Эйхмана 1961–1962.

Труд Фельдман, была членом пресс-службы Белого дома. Ее настойчивый подход и талант позволили ей брать эксклюзивные интервью с американскими президентами и другими мировыми лидерами.

Ее смерть подтвердил племянник раввина Даниэля З. Фельдмана.

Фельдман брала интервью у каждого президента от Линдона Б. Джонсона до Джорджа Буша-младшего.

Она брала первое интервью у Билла Клинтона после того, как в 1998 году он публично извинился за неуместные отношения с Моникой Левински. В их разговоре имя мисс Левински никогда не упоминалось. Вместо этого Фельдман и Клинтон косвенно обсуждали последствия покаяния в грядущий еврейский День искупления.

Авторские статьи Фельдман появились в The Washington Post, The Wall Street Journal, The Jerusalem Post, The Associated Press и The New York Times . Эти и другие новостные агентства иногда цитировали синдицированные отчеты, которые она написала для Trans Features.

Mourning the loss of Trude Feldman — legendary White House reporter and, according to her NYT obit, from a family of rabbishttps://t.co/2SM1q3UFM4

Here she is asking Pres. Reagan a question about U.S. talking with PLO during a Feb. 28, 1988, press conference — plus a follow-up: pic.twitter.com/PVm2JJxYDv — Howard Mortman (@HowardMortman) February 10, 2022

Труд Фельдман сделала Ближний Восток своей главной темой, но она также познакомила своих читателей со статьями, в которых выяснялось, почему Сэмми Дэвис-младший обратился в иудаизм, а также почему первая леди Розалин Картер плакала в свой первый день в Белом доме.

Она также освещала судебный процесс над нацистским чиновником Адольфом Эйхманом в Иерусалиме для The Jewish Press и The Beverly Hills Reporter. Говорят, что она давала уроки иврита адвокату Эйхмана. Фельдман сообщила, что жена Эйхмана, Вера, у которой она брала интервью в Мюнхене, умоляла тюремщиков ее мужа позволить ей «еще раз подержать его в своих объятиях», прежде чем он был повешен в 1962 году за участие в Холокосте.

Фельдман выразила надежду, что она вносит скромный вклад в мир на Ближнем Востоке, когда пригласила короля Иордании Хусейна станцевать на приеме в Белом доме.

Известная журналистка вышла на пенсию в 2007 году.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что баскетболисту, обращенному в иудаизм раввином Байдена, отказали в израильском гражданстве.

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