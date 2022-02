Умерла известная еврейская журналистка Труд Фельдман

Фельдман родилась в семье раввина 13 августа 1924 года и выросла в Голливуде , Калифорния. Она начала свою карьеру в журналистике с освещения процесса Адольфа Эйхмана 1961–1962.

Труд Фельдман, была членом пресс-службы Белого дома. Ее настойчивый подход и талант позволили ей брать эксклюзивные интервью с американскими президентами и другими мировыми лидерами.

Ее смерть подтвердил племянник раввина Даниэля З. Фельдмана.

Фельдман брала интервью у каждого президента от Линдона Б. Джонсона до Джорджа Буша-младшего.

Она брала первое интервью у Билла Клинтона после того, как в 1998 году он публично извинился за неуместные отношения с Моникой Левински. В их разговоре имя мисс Левински никогда не упоминалось. Вместо этого Фельдман и Клинтон косвенно обсуждали последствия покаяния в грядущий еврейский День искупления.

Авторские статьи Фельдман появились в The Washington Post, The Wall Street Journal, The Jerusalem Post, The Associated Press и The New York Times . Эти и другие новостные агентства иногда цитировали синдицированные отчеты, которые она написала для Trans Features.

