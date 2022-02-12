Умерла известная еврейская журналистка Труд Фельдман

Фельдман родилась в семье раввина 13 августа 1924 года и выросла в Голливуде , Калифорния. Она начала свою карьеру в журналистике с освещения процесса Адольфа Эйхмана 1961–1962.
Труд Фельдман, была членом пресс-службы Белого дома. Ее настойчивый подход и талант позволили ей брать эксклюзивные интервью с американскими президентами и другими мировыми лидерами.
Ее смерть подтвердил племянник раввина Даниэля З. Фельдмана.
Фельдман брала интервью у каждого президента от Линдона Б. Джонсона до Джорджа Буша-младшего.
Она брала первое интервью у Билла Клинтона после того, как в 1998 году он публично извинился за неуместные отношения с Моникой Левински. В их разговоре имя мисс Левински никогда не упоминалось. Вместо этого Фельдман и Клинтон косвенно обсуждали последствия покаяния в грядущий еврейский День искупления.
Авторские статьи Фельдман появились в The Washington Post, The Wall Street Journal, The Jerusalem Post, The Associated Press и The New York Times . Эти и другие новостные агентства иногда цитировали синдицированные отчеты, которые она написала для Trans Features.
Mourning the loss of Trude Feldman — legendary White House reporter and, according to her NYT obit, from a family of rabbishttps://t.co/2SM1q3UFM4
Here she is asking Pres. Reagan a question about U.S. talking with PLO during a Feb. 28, 1988, press conference — plus a follow-up: pic.twitter.com/PVm2JJxYDv
— Howard Mortman (@HowardMortman) February 10, 2022
Труд Фельдман сделала Ближний Восток своей главной темой, но она также познакомила своих читателей со статьями, в которых выяснялось, почему Сэмми Дэвис-младший обратился в иудаизм, а также почему первая леди Розалин Картер плакала в свой первый день в Белом доме.
Она также освещала судебный процесс над нацистским чиновником Адольфом Эйхманом в Иерусалиме для The Jewish Press и The Beverly Hills Reporter. Говорят, что она давала уроки иврита адвокату Эйхмана. Фельдман сообщила, что жена Эйхмана, Вера, у которой она брала интервью в Мюнхене, умоляла тюремщиков ее мужа позволить ей «еще раз подержать его в своих объятиях», прежде чем он был повешен в 1962 году за участие в Холокосте.
Фельдман выразила надежду, что она вносит скромный вклад в мир на Ближнем Востоке, когда пригласила короля Иордании Хусейна станцевать на приеме в Белом доме.
Известная журналистка вышла на пенсию в 2007 году.
Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что баскетболисту, обращенному в иудаизм раввином Байдена, отказали в израильском гражданстве.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.