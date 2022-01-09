Известный раввин заразился коронавирусом почти сразу после четвертой прививки

Стало известно о том, что раввин Гершон Эдельштейн заразился коронавирусом. Примечательно, что на прошлой неделе он сделал четвертую прививку от коронавируса.

Об этом сообщили на телеграм-канале «Люди в черном«.

Сообщается также, что 98-летний религиозный деятель находится у себя дома. также показан снимок раввина, который был сделан сегодня утром. На нем мужчина читает. Конкретные данные о состоянии его здоровья не уточняются.

Ознакомиться с фото можно ниже:

Также нас сайт сообщал, что в Израиле вступили в силу новые карантинные правила для школ.

Еще напомним, что названы условия для въезда Израиль тех, кто привился Спутником V.

Кроме того, редакция Курсора сообщала, что минздрав планирует разрешить ПЦР-тесты для всего населения.

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