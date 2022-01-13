Умные пистолеты поступят в продажу уже в 2022 году

После длительного периода задержек, похоже, что первые «умные» пистолеты поступят в продажу в США уже в этом году, согласно документам двух производителей, которые запустят выпуск своего передового оружия.

Об этом сообщает israelhayom.co.il.

Важно подчеркнуть, что «умные пушки» не запускают лазерные лучи и не оснащены искусственным интеллектом, чтобы сражаться за вас. На самом деле это инструменты, которые используют передовые системы безопасности, такие как сканеры отпечатков пальцев и радиоволны, для идентификации их законных владельцев и позволяют только им стрелять из оружия.

Таким образом, можно будет уменьшить повторение трагических случаев, связанных с игрой с оружием детей, которые нашли оружие своих родителей, и, конечно же, случаев воровства и незаконной торговли. Другими словами, «мудрость» этих орудий сосредоточена на превентивной, а не наступательной стороне.

Две компании, готовящиеся к запуску в текущем году, — это LodeStar и Smartgunz. Умный пистолет Ludstar, инструмент LS9, который, как ожидается, будет стоить около 900 долларов, может похвастаться системой распознавания отпечатков пальцев, встроенным чипом, который взаимодействует со специальным приложением для смартфона и физический блокнот для ввода кода, как запасной вариант на случай намокания пистолета и невозможности использования других систем идентификации.

Ранее Курсор сообщал, что израильская компания Emtan поставит испанской полиции тысячи пистолетов.

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