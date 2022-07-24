Уничтожили отряд ОМОНа и казарму с оккупантами: ВСУ ужаснули россиян новыми атаками

Украинские артиллеристы нанесли несколько крайне результативных ударов по россиянам на Донбассе. В частности вблизи Лисичанска под огонь попал ОМОН из Сахалина, который только прибыл на ротацию.

Далекий путь для как минимум 12 омоновцев оказался последним, еще достаточно большое количество россиян ранено. Также ударом ВСУ была разрушена казарма с оккупантами в Кадиевке, но потери еще устанавливаются, сообщил председатель Луганской ОВ Сергей Гайдай.

«За последние недели мы поразили несколько складов с боеприпасами и скоплений оккупантов на одной только Луганщине. Много успешных попаданий и на Донетчине, что не позволяет врагу атаковать интенсивнее. Скажу больше — каждую ночь они не спят, а ждут, что по ним могут попасть», – добавил Сергей Гайдай.

Эксперты Defense Express отметили, что появление российского ОМОНа из Сахалина вблизи Лисичанска довольно показательно. Дело в том, что в рф ОМОН относится к отрядам спецназначения и структурно входит в Росгвардию. Главная задача этих подразделений на оккупированной территории — это террор населения и организация так называемых «фильтровальных мероприятий» с концлагерями.

В то же время опрокидывание ОМОНа именно из Сахалина не является чем-то странным. Ранее стало известно, что из-за острой нехватки личного состава в Украину была переброшена 18-я пулеметно-артиллерийская дивизия, защищающая Курильские острова.

Отметим, что россияне раскрыли подробности упомянутых выше атак ВСУ.

Военной разведкой перехвачен новый разговор между оккупантами.

Российский солдат сказал другу, что не может отдохнуть «ни минуты», так как их постоянно атакуют украинские артиллеристы: «Тут ракеты летают, нах*й, за час — 47 штук».

«Тут полсотни омоновцев у*бали, нах*й, за раз, еб*ный в р*т. Они в подвале жили в здании, типо школы. И ракетой крупнокалиберной как пизд*нут, что все там остались», — пожаловался он.

Наша редакция ранее писала, что названы условия для возможного завершения войны в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!