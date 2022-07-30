Унизили солдат ЦАХАЛа: в Германии вспыхнул антисемитский скандал

Выставка Documenta, которая длится 100 дней, проходит каждые пять лет с 1955 года и является одним из самых важных международных событий в мире искусства.

Около двух недель назад генеральный директор популярной выставки «Documenta» подал в отставку после общественного возмущения, разразившегося по поводу художественной работы из Индонезии, в которой евреи были представлены как сатанинские существа. Кроме того, на гигантской картине был изображен солдат с лицом свиньи, со звездой Давида и в каске с надписью «Моссад» — названием израильской разведывательной службы.

После многочисленных критических замечаний картина под названием «Народное правосудие» была снята с выставки.

Руководство «Documenta» отрицало антисемитский характер «произведения».

Новый директор выставки, Александр Фаренгольц, пришедший на смену Сабине Шорманн, попал в самую гущу бури, после того как на выставке было обнаружено еще больше антисемитского содержания, на этот раз в работах художника из Сирии. Так, он представил израильских солдат как роботов, нападающих на детей.

في ذكرى استشهاد #غسان_كنفاني، رسومات للفنان السوري برهان كركوتلي نُشرت ضمن المجموعة القصصية الموجهة لليافعين "أطفال غسان كنفاني" عام 1978، بعد ست سنوات على استشهاده. pic.twitter.com/ZlWDPel3Mn — 7iber | حبر (@7iber) July 8, 2019

Один из солдат представлен как типичное антисемитское клише с «еврейским носом».

Руководство выставки утверждает, что они изучили работы художника, и экспертиза показала, что картины изображают израильско-палестинский конфликт и не носят антисемитский характер. Кроме того, исполняющий обязанности директора Фаренгольц отклонил требования провести тщательную проверку выставки, чтобы выяснить, как в нее был включен антисемитский контент.

Министр культуры Германии также столкнулась с резкой критикой после того, как заявила, что в ее обязанности не входит быть «культурным полицейским» и утверждать, какие работы будут показаны, а какие нет. Однако она сослалась на индонезийскую «картину» и дала понять, что та действительно имеет антисемитское содержание.

Курсор писал ранее, что шведскому имаму предъявлено обвинение в подстрекательстве к евреям.