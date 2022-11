Ушел из жизни основатель и лидер рок-группы Nazareth

Шотландский рок-вокалист, основатель и лидер группы Nazareth Дэн МакКаферти умер в возрасте 76 лет.

Об этом на официальной странице Nazareth группы в Facebook сообщил бас-гитарист коллектива Пит Эгнью.

«Это самое печальное объявление, которое мне когда-либо приходилось делать. Мэриэнн и ее семья потеряли прекрасного любящего мужа и отца, я потерял своего лучшего друга, а мир потерял одного из величайших певцов, которые когда-либо жили. Слишком расстроен, чтобы сказать что-то еще на данный момент», – написал Эгнью.

Отметим, что Дэн МакКаферти создал Nazareth в 1968 году вместе с бас-гитаристом Питом Энгью, гитаристом Мэнни Чарльтоном и барабанщиком Дэрелом Свитом. Рок-группа стала известной по всему миру после выхода альбома Hair of the Dog в 1975 году.

В 2013 году МакКаферти ушел из группы из-за эмфиземы легких. Спустя шесть лет, несмотря на заболевание, он смог выпустить музыкальное видео Tell Me и сольный альбом Last Treatment.

