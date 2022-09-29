Утечка газа из Nord Stream: журналисты раскрыли новые детали

В Германии подозревают, что утечки газа на ветвях российских газопроводов «Северный поток» через Балтийское море — это следствие умышленных действий.

Представители европейских спецслужб в понедельник и вторник зафиксировали корабли ВМС россии* вблизи места утечек газа у трубопроводов «Северный поток 1» и «Северный поток 2».

Об этом сообщили источники в разведке.

Однако непонятно, имели ли корабли какое-либо отношение к взрывам. Пока это лишь один из факторов, которые будут изучать следователи во время расследования.

Кроме того, на прошлой неделе неподалеку от этих районов также наблюдали российские подлодки, сообщил каналу CNN один из сотрудников спецслужб.

Сообщается, что официальные лица США пока не имеют исчерпывающих объяснений, что именно повлекло за собой взрывы и три отдельных истока в двух трубопроводах.

Кроме того, Швеция сообщила о еще одной утечке на газопроводах. Его обнаружили во вторник, 27 сентября, но сообщили об инциденте на следующий день.

Датский военный чиновник сообщил, что российские корабли регулярно действуют в районе, где зафиксированы утечки. Это не обязательно свидетельствует о том, что именно россия повредила трубопровод.

В то же время, европейские и американские чиновники склоняются к тому, что именно российская сторона заинтересована в том, чтобы трубопроводы не функционировали.

Ранее Курсор писал, что газопровод «Северный поток — 1», по которому в Европу поступал основной объем российского газа, неожиданно остановлен.