Уже на следующей неделе: эксперты сообщают о новой дате вторжения рф в Украину

Война в Украине не утихает ни на секунду, и разведки многих государств утверждают, что скоро произойдет обострение военных действий.

Разговоры касательно нового масштабного вторжения российских войск на территорию Украины не утихают уже несколько месяцев. И чем ближе годовщина войны, тем больше опасений у экспертов насчет повторения событий 24 февраля.

Член-корреспондент британского Королевского института оборонных и исследований безопасности (RUSI) Александр Данилюк выразил опасение, касательно того, что в феврале состоится новое масштабное наступление, и возможно, это случится уже на следующей неделе.

Подробнее об этом информирует nv.ua.

По словам эксперта, наступление однозначно запланировано на февраль, но точной даты пока не известно. А если следующая неделя удастся спокойной, значит у военного командования армии рф* есть определенные проблемы с планированием и выполнением поставленных задач.

В то же время, Данилюк подчеркнул, что самые боеспособные подразделения были уничтожены еще в феврале прошлого года, а потому это наступление с большой вероятностью буду куда менее успешней, чем прошлогоднее. Однако, армия рф будет давить на ВСУ своей численностью, а потому бои будут интенсивными и очень сложными.

Эксперт призвал не расслабляться, и не рассчитывать на военную помощь, анонсированную на саммите «Рамштайн», которая вряд ли успеет поступить в Украину до этих грядущих решающих нескольких месяцев.

Ранее «Курсор» информировал, что в украинской разведке оценили шансы завершить войну с рф в 2023 году. ВСУ обещают, что предпримут все меры, чтобы прекратить войну в этом году.

Напоминаем, что искусственный интеллект дал ответ, закончится ли война в Украине после смерти путина. К слову, этот же ИИ спрогнозировал, возможно ли завершение военных действий в 2023 году.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!