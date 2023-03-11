«Для нас ясно , что Вашингтон несет ответственность за этот беспрецедентный террористический акт», — заявил заместитель министра иностранных дел сергей рябков в интервью Russia Today по поводу взрывов на «Северном потоке».

Рябков добавил, что якобы просочившиеся из американских источников и опубликованные New York Times слухи о том, что нападение было совершено «проукраинской группировкой», являются «небольшой попыткой отвлечь международное общественное мнение».

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.