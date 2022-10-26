Уже в строю: ВСУ показали трофейный КАМАЗ-43269 «Выстрел»

Трофейная техника пополняет арсенал Вооруженных Сил Украины. Ее ремонтируют и используют для борьбы с врагом.

В сети появились фото захваченного КАМАЗ-43269 «Выстрел», который готовят к службе украинским военным.

Это первый зафиксированный «Выстрел», ставший трофеем Сил обороны Украины.



Машина уже перекрашена, она готова стать в строй.

БПМ-97 «Выстрел» – российский легкобронированный автомобиль, который может применяться в вариантах штабного, патрульного, санитарного или разведывательного автомобиля.

При создании машины были использованы агрегаты серийного КамАЗ-4326.

Техника может быть вооружена пулеметом КПВТ или пулеметом 12,7-мм «Корд», 30-мм гранатометом АГС-17 и ПТРК.

Это полноприводный бронеавтомобиль с несущим сварным корпусом. Производитель – Курганмашзавод. Машина разделена на моторный отсек и отделение для десанта.

БПМ-97 «Выстрел» была предназначена для пограничных войск РФ, ее замечали и в Сирии — на вооружении боевиков ППК «Вагнер».

Также использование этих машин было фиксировано во время боевых действий на Донбассе.

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