В Афганистане задержаны журналисты, работающие с ООН

Агентство организации по делам беженцев сообщило в пятницу, что двое журналистов, работающих с ООН, были задержаны вместе с несколькими афганскими работниками.

«Два журналиста по заданию УВКБ ООН и граждане Афганистана, работавшие с ними, были задержаны в Кабуле», — говорится в сообщении Управления Верховного комиссариата ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Twitter.

«Мы делаем все возможное, чтобы разрешить ситуацию в координации с другими ведомствами», — говорится в сообщении.

Агентство безопасности и разведки администрации талибов, Национальное управление безопасности (НУБ), заявило, что не располагает информацией по этому поводу.

«У нас нет информации, когда и где они исчезли, мы пока не получили никакой информации, но пытаемся их найти», — сказал представитель НУБ Халил Хамраз, добавив, что управление находится в контакте с МВД по поводу произошедшего инцидента.

Агентства ООН нанимают журналистов для освещения своей работы по всему миру.

С тех пор, как талибы захватили страну в августе, усилились опасения по поводу подавления инакомыслия. В последние недели ООН неоднократно поднимала тревогу по поводу пропавших без вести активисток за права женщин.

Иностранные государства отказались признать администрацию, возглавляемую талибами, но активизировали взаимодействие, пытаясь предотвратить массовый гуманитарный кризис, вызванный остановкой экономики из-за санкций и прекращения финансирования развития после того, как группировка пришла к власти.

На этой неделе делегация талибов посетила Женеву для переговоров с агентствами по оказанию помощи и встреч со швейцарскими официальными лицами. Министерство иностранных дел Швейцарии заявило, что планирует призвать талибов уважать права человека и международное гуманитарное право.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что Германия собирается усадить за стол переговоров Израиль и ПА.

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