Германия собирается усадить за стол переговоров Израиль и ПА

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид по итогу встречи с коллегой из Германии Анналеной Бербок сообщил, что внешнеполитические ведомства двух стран совместно рассмотрят способы продолжения финансирования проектов в Иудее и Самарии.

Глава МИДа Германии Анналена Бербок посетила Тель-Авив и встретилась с израильским министром иностранных дел Яиром Лапидом. Она заявила, что сохранение текущего положения вещей ведет к неминуемым «палестино-израильским» конфликтам. Поэтому в Берлине уверены, что двум сторонам нужно сесть за стол переговоров.

Лапид же заявил, что финансирование проектов в Иудее и Самарии продолжится, но некоторым организациям деньги поставляться не будут, так как Израиль внес в их в список террористических групп.

Бербок заявила, что безопасность Израиля – это очень важный вопрос для Германии. Она уверены, что важнейшими темами при сотрудничестве ФРГ и Государства Израиль являются борьба с антисемитизмом, сотрудничество в сфере климатической политики, а также продвижение мирного процесса на Ближнем Востоке.

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