В Аргентине лидера президентской гонки обвинили в рекламе криптовалютной пирамиды

Основного претендента на пост президента Аргентины Хавьера Милея обвиняют в рекламе криптовалютной мошеннической пирамиды.

Об этом сообщает портал processer.media.

Отмечается, что в 2021 году в своем аккаунте Instagram с аудиторией 1,3 млн человек Милей прорекламировал CoinX — криптовалютную инвестиционную платформу, предлагавшую многоуровневое вознаграждение с большими ежемесячными выплатами.

В декабре 2021 года Милей даже посетил офис CoinX в Буэнос-Айресе.

«Они революционизируют способ инвестирования, чтобы помочь аргентинцам справиться с инфляцией. Теперь вы можете инвестировать в песо, доллары или криптовалюты и получать прибыль», — сказал тогда нынешний кандидат в президенты Аргентины.

Но уже в июне нынешнего года CoinX закрылась. Это произошло после того, как Национальная комиссия по ценным бумагам обвинила компанию в отсутствии лицензии на работу в Аргентине и запретила ее деятельность. По информации местных СМИ, CoinX так и не вернула своим инвесторам вложенные средства.

Теперь группа обманутых пользователей требует через суд возмещения ущерба. По их словам, они прислушались к совету Хавьера Милея, но не получили доходов от CoinX. Согласно иску, поданному юристом Хуаном Пабло Кьезой, инвесторы потеряли от 30 до 40 млн песо (почти $300 тысяч).

Как сообщал Курсор, в Израиле разразился скандал с источниками финансирования партий МЕРЕЦ и Авода, поскольку СМИ сообщили о выделении средств из европейских фондов. Согласно информации масс-медиа, политический фонд, принадлежащий крайне-левой партии канцлера Германии Шольца, финансирует радикально-левые партии МЕРЕЦ и Авода на предстоящих выборах.

Также Курсор информировал о том, что адвокат 45-го президента США Дональда Трампа заявил, что его клиент планирует подать иск против Министерства юстиции в связи с обыском имения Трампа в Мар-а-Лаго.