«Быть президентом — это ад»: Трамп подаст в суд на минюст

Обыск в особняке Трампа и скандал с секретными документами выбили его из колеи, он выглядит «нервным, но размеренным», однако не отказался от своей идеи вновь идти на выборы.

Адвокат 45-го президента США заявил в субботу, что Дональд Трамп планирует подать иск против Министерства юстиции в связи с обыском его имения в Мар-а-Лаго.

По словам адвоката Джеймса Трасти, по четвертой поправке к Конституции США обыск жилища человека должен производиться только на основании подтвержденных сведений.

Возможно обращение с иском произойдет в понедельник, но в любом случае, очень скоро.

Сотрудники Трампа утверждают, что после обыска особняка он сказал, что «быть президентом — это ад». Однако он также заявил, что намерен вернуться в Овальный кабинет. «Это его не остановило», — сказал Рэнди Вебер из Техаса, представитель Палаты представителей от республиканцев, которые встречались с Трампом 9 августа. «Он был нервным, но размеренным», — добавил Вебер.

Трамп склонен выдвинуть свою кандидатуру после ноябрьских выборов, отчасти для того, чтобы избежать обвинений, если объявление подорвет усилия Республиканской партии по завоеванию контроля над Конгрессом. Объявление после промежуточного срока устроило бы республиканских лидеров, которые призвали Трампа воздержаться, чтобы он не затмил других кандидатов от партии.

«Курсор» писал, что Трамп намерен опубликовать кадры обыска в своем поместье.

Мы также информировали, что Байден попал в скандал из-за забора вокруг своего особняка.