В Армении начались масштабные протесты против путина и ОДКБ

Демонстранты вышли на улицу с флагами Украины.

В Ереване (Армения) начались масштабные протесты, участники которых требуют выхода страны из ОДКБ.

Демонстранты, использующие флаги Украины, также не хотят, чтобы их страну посещали *владимир путин, александр лукашенко и другие диктаторы.

«Курсор» сообщал, что военный эксперт назвал условие, при котором НАТО может вступить в войну.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!