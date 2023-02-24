В Австралии два ротвейлера загрызли младенца: подробности трагедии

На южном побережье Нового Уэльса в Австралии два ротвейлера напали на девушку в ее доме и жестоко расправились с младенцем, возраст которого составлял всего 5 недель.

Об этом пишет YahooNews.

Девочку с травмами головы госпитализировали. Медики делали все возможное, чтобы спасти ребенка, но, к сожалению, их попытки были безуспешными. У родителей младенца изъяли двух собак.

Продолжаются следственные действия, никаких деталей пока не раскрывают. Люди шокированы трагедией.

«Курсор» писал ранее, что жительница Кирьят-Ате во время прогулки со своей маленькой собачкой были покусаны питбулем, которого хозяйка вывела на улицу без намордника. Теперь пострадавшей она должна выплатить компенсацию в размере 6500 шекелей.

Еще мы писали, что 9-летнего мальчика атаковал питбуль, когда ребенок шел с братом по улице к киоску с шаурмой в Ярке на севере Израиля. Братья прошли мимо хозяина собаки, которая была привязана на железной цепи.