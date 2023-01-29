В Австралии потеряли смертельную капсулу с радиацией: чем это опасно

Известно, что капсула с дозой цезия-137 выпала из грузовика во время движения. Водитель уточнил, что искать следует на пути в 1400 км.

Об этом информирует The Guardian.

«Начинка» капсулы весьма опасна для живого организма, и может даже спровоцировать смерть из-за сильнейшего облучения. Власти уже начали ее поиски, однако признали, что они могут оказаться безуспешными.

Размер капсулы 8 мм на 6 мм — керамический источник цезия-137 емкостью 19 гигабеккерелей, обычно используемый в датчиках радиации — выпала из защищенного устройства, манометра, на грузовике, который ехал с рудника в регионе Пилбара в Западной Австралии на склад в столицу штата Перте. Известно, что грузовик с капсулой выехал из шахты 12 января и прибыл в Перт 16 января. Но вот сама пропажа капсулы была обнаружена только девять дней спустя, 25 января.

Все соответствующие службы задействованы в поисках. Департамент пожарной и аварийной службы штата уже развернул поисковые группы с устройствами обнаружения радиации и металлодетекторами на критических участках маршрута грузовика, особенно, в жилых районах, которые встречались на пути грузовика. Службы считают, что найти капсулу будет маловероятным.

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