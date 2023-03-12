В Австралии заметили группу редчайших белых кенгуру

Австралия очень гордится своими кенгуру и пышной дикой природой, которая процветает благодаря законам страны о ее охране. Теперь австралийцы обнаружили кое-что, что еще больше привлечет внимание туристов.

Пользователи социальных сетей были потрясены разошедшимися фотографиями, на которых изображена группа кенгуру редкой породы. Их заметили в Австралии. Поскольку белые кенгуру встречаются очень редко, их многочисленные фотографии стали вирусными на Facebook и в Twitter, что привлекло внимание многих любителей животных.

Panorama Garden Estate разместил изображения белых кенгуру на своей странице, и они быстро получили сотни лайков.

Место, где увидели белых кенгуру, находится в заповеднике дикой природы Panorama на полуострове Морнингтон в Австралии.

По словам маммолога Марка Элдриджа, вероятность рождения белого кенгуру составляет один случай на каждые 50 000–100 000 животных.

Счастливые любители животных прокомментировали редкие снимки, но некоторые из них выразили обеспокоенность тем, что местонахождение животных стало известно.

«Теперь, когда вы разместили их фотографию и местонахождение, будьте особенно внимательны, потому что стрелки любят убивать экзотических животных в качестве трофеев. А еще лучше, пожалуйста, удалите эти фотографии, чтобы сохранить их в безопасности», — написал один из пользователей.

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