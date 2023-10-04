Некоторая часть общества выступила против этой инициативы и назвала ее "пощечиной жертвам".

В Браунау-на-Инне (Австрия) началась реконструкция дома, в котором родился Адольф Гитлер. Это место давно привлекает нацистов, но с ними намерены бороться.

Об этом сообщают The Washington Post, Euronews и DW.

На проведение реконструкции намерены потратить €20 млн, а работы намерены ориентировочно закончить в первом квартиле 2026 года. Предполагается, что на месте оставят мемориальный камень у дома с надписью:

"За мир, свободу и демократию. Никогда больше фашизма. Миллионы погибших напоминают"

Дом, где родился Гитлер, стал своего рода местом «паломничества», которое совершают его почитатели и современные нацисты. Чтобы отвадить таких людей, власть хочет превратить здание в полицейские участок.

Активистам и критикам понравилась идея преобразования этого места, но им не нравятся планы по открытию здесь участка. Звучат различные предложения, в том числе касательно сноса здания или превращения его в мемориал.

Так, по мнению кинорежиссера Гюнтера Швайгера, размещение здесь участка является абсолютно неправильным сигналом и "пощечиной жертвам".

По словам местного историка Флориана Котанко, здание должно сохранить напоминание о его истории. Запланированная инициатива является недостаточной и лишена исторического контекста. Вместо этого он считает, что в доме должна быть организована выставка, рассказывающая о противостоянии Австрии национал-социализму.

Отметим, что Гитлер родился в Браунау в 1889 году. Когда он был в 3-летнем возрасте, его семья решила оттуда уехать. Со временем нацисты выкупили дом, когда Гитлер уже пришел к власти в Германии.

В 1952 году дом вернулся к его первым владельцам – семье Поммер. Уже в 2016 году правительство изъяло его из частной собственности в государственную ради предотвращения присвоения неонацистами.

Ранее мы писали, что Чехия потратит 70,5 млн евро на восстановление и защиту мемориала концентрационного лагеря Терезин.

Также «Курсор» сообщал, что скончался последний человек, который видел Гитлера в бункере.