В Австрии начали подготовку к возможному блэкауту

По словам министра обороны Клаудии Таннер, правительство готовится к тому, что может произойти возможный блэкаут.

Об этом министр заявила в интервью Welt.

Министр отметила, что вероятность отключения электроэнергии в некоторых странах, входящих в Европейский Союз, в ближайшем будущем значительно возросла.

«Вопрос не в том, придет ли он, а в том, когда он придет. Риск широкомасштабного отключения электроэнергии снова значительно увеличился в результате войны в Украине: для путина хакерские атаки на энергосистемы Запада являются средством гибридной войны. Мы не должны делать вид, что это всего лишь теория. Мы должны подготовиться к отключениям электроэнергии в Австрии и Европе», — отметила министр.

По ее словам, представители полиции, пожарной службы, организации гражданской защиты и солдаты регулярно проводят совместные учения, чтобы лучше подготовиться к возможному блэкауту. Кроме этого, гражданам Австрии рассказывают, что как себя вести и что необходимо делать, если произойдет отключение электроэнергии.

Министр отметила, что к 2025 году правительство Австрии намерено инвестирует 180 млн евро в расширение 100 «бараков» с энергоснабжением, а также «островков безопасности», которые будут использовать в качестве контактных пунктов для гражданских помощников и правоохранителей, если случится кризис или блэкаут.

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