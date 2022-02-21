В Бахрейне подтвердили присутствие Моссада в стране

Заместитель секретаря министерства иностранных дел Бахрейна заявил, что присутствие Моссада в стране обеспечивает дополнительную безопасность и стабильность для мирных граждан.

Высокопоставленный чиновник министерства иностранных дел Бахрейна утверждает, что израильская разведка активно действует в его стране.

Шейх Абдулла бин Ахмед Аль Халифа, заместитель секретаря министерства иностранных дел Бахрейна, сделал этот комментарий публично на Мюнхенской конференции по безопасности в ходе дискуссии с министром обороны Бенни Ганцем.

«Между Бахрейном и Израилем существует сотрудничество в области разведки. Моссад находится в Бахрейне, и они присутствуют в регионе».

«Если это сотрудничество в области безопасности между Бахрейном и Израилем будет означать обеспечение большей стабильности и безопасности, то так тому и быть, если это будет означать спасение жизней невинных гражданских лиц, то так тому и быть. Вот почему во время ряда визитов главы Моссада в Бахрейн об этом было публично объявлено в бахрейнском информационном агентстве.»

«Глава Моссада был принят своим коллегой в Бахрейне, так что мы действительно считаем, что сотрудничество в области безопасности, сотрудничество в области разведки является частью нашего постоянного партнерства между Бахрейном и Израилем и будет продолжаться».

Курсор ранее писал, что Блинкен оценил визит Беннета в Бахрейн. Госсекретарь США Блинкен назвал визит премьер-министра Беннета в Бахрейн на этой неделе еще одним важным шагом на пути к лучшему будущему для Ближнего Востока.

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