Беннет: Бахрейн явно стремится к тесным связям с Израилем

Беннет сегодня встретился с главой Бахрейна Салманом бин Хамад аль-Халифой и в ходе встречи обсудил пути укрепления экономических связей двух стран а также ответную поездку премьер-министра Бахрейна в Израиль.

Премьер-министр Нафтали Беннет заявил журналистам по завершении своей поездки в Бахрейн, что Манама явно стремится к тесным связям с Государством Израиль.

«Совершенно очевидно, что руководство Бахрейна очень хочет иметь значительные и многоплановые отношения с Израилем», — говорит Беннет. «Цель этого визита — наполнить содержанием этот инструмент под названием «Авраамовы соглашения», с пониманием того, что только если будут реальные практические политические, экономические и другие [шаги], тогда эта связь останется устойчивой, и мы сможем ее расширить».

Беннет также говорит, что его поездка потребует много последующих действий с Бахрейном, в частности, в отношении прямых рейсов и проблем с поездками. «Есть проблемы, и мы их решаем».

Курсор ранее писал, что Беннет встретился с королем Бахрейна Аль Халифой в его дворце. Впервые в истории лидер Израиля встретился с лидером Бахрейна в Манаме. В ходе переговоров Беннет заявил, что прибыл в Бахрейн «с духом доброй воли» и заявил, что намерен сделать все для того, чтобы укрепить сотрудничество с союзным государством.

Кроме того, Беннет обещает помочь Бахрейну в борьбе с Ираном. Премьер-министр Нафтали Беннет, который пребывает сейчас в знаменательной поездке в Бахрейн, заявил местной газете в интервью, что Израиль будет противостоять Ирану и его ставленникам в регионе и помогать своим союзникам.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.