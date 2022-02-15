Беннет: Бахрейн явно стремится к тесным связям с Израилем

Премьер-министр Нафтали Беннет заявил журналистам по завершении своей поездки в Бахрейн, что Манама явно стремится к тесным связям с Государством Израиль.
«Совершенно очевидно, что руководство Бахрейна очень хочет иметь значительные и многоплановые отношения с Израилем», — говорит Беннет. «Цель этого визита — наполнить содержанием этот инструмент под названием «Авраамовы соглашения», с пониманием того, что только если будут реальные практические политические, экономические и другие [шаги], тогда эта связь останется устойчивой, и мы сможем ее расширить».
Беннет также говорит, что его поездка потребует много последующих действий с Бахрейном, в частности, в отношении прямых рейсов и проблем с поездками. «Есть проблемы, и мы их решаем».
Курсор ранее писал, что Беннет встретился с королем Бахрейна Аль Халифой в его дворце. Впервые в истории лидер Израиля встретился с лидером Бахрейна в Манаме. В ходе переговоров Беннет заявил, что прибыл в Бахрейн «с духом доброй воли» и заявил, что намерен сделать все для того, чтобы укрепить сотрудничество с союзным государством.
Кроме того, Беннет обещает помочь Бахрейну в борьбе с Ираном. Премьер-министр Нафтали Беннет, который пребывает сейчас в знаменательной поездке в Бахрейн, заявил местной газете в интервью, что Израиль будет противостоять Ирану и его ставленникам в регионе и помогать своим союзникам.
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