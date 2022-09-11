Акцию организовала Национальная ассамблея Каталонии. Участники прошли по центральным улицам и завершили ее у здания парламента. Никаких инцидентов во время марша зафиксировано не было.

Более 100 тысяч сторонников независимости Каталонии в воскресенье, 11 сентября, вышли на улицы Барселоны.

Об этом сообщает La Vanguardia.

Отмечается, что ровно десять лет назад прошла наибольшая акция в поддержку независимости, на которую вышли 1,5 миллиона человек. С тех пор 11 сентября сторонники независимости Каталонии проводят митинг в этот день, хотя в последние пять лет их количество уменьшается.

Как пишет издание, акцию организовала Национальная ассамблея Каталонии. Участники прошли по центральным улицам и завершили ее у здания парламента.

«По данным организаторов, на акцию вышли около 700 тысяч человек, власти города и правоохранители заявили о 150 тысячах участников. Никаких инцидентов во время марша не зафиксировано», — говорится в материале.

Как сообщал Курсор, в июне комитет по иностранным делам парламента Каталонии, второго по численности населения региона Испании, обвинил Израиль в совершении «апартеида». Так, в Барселоне был принят проект резолюции, представленный несколько месяцев назад крайне левыми политиками. Около половины из 30 законодателей, входящих в комитет, проголосовали за проект резолюции. Несколько других проголосовали против, а остальные воздержались, в результате чего резолюция была принята.

Напомним, по словам директора Института стратегических исследований и безопасности Павла Лисянского, в 2014 году, когда россия* оккупировала полуостров Крым и начала войну в Украине, в Казахстане решили увеличить уголовную ответственность за сепаратизм. При этом в самой рф мечтают оккупировать три области на севере Казахстана.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!