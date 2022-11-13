В Беларуси больницы переполнены российскими военными — Генштаб ВСУ

«Врачи вынуждены отказывать в обслуживании гражданам республики Беларусь, нуждающиеся в лечении», — говорится в заявлении.

Украинские военные продолжают отслеживать ситуацию на территории Беларуси. Отмечается, что там продолжается формирование российско-белорусской группировки войск.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Подчеркивают, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

Также в ГШ сообщают, что на территории Брестской области, где находятся российские военные, значительно усиливается социальное напряжение.

Это связано с тем, что местные больницы переполнены российскими военными.

«Местные больницы перегружены работой с российскими военнослужащими, которые массово болеют из-за неудовлетворительных условий содержания в палаточных городках. Врачи вынуждены отказывать в обслуживании гражданам республики Беларусь, нуждающиеся в лечении», – сообщили в Генштабе.

А вот в Беларуси фиксируют, как украинские военные продолжают минировать приграничные территории. Пограничный комитет Беларуси сообщил о «зафиксированном факте». Они отметили, что идет заминирование зеленых зон.

Напомним, недавно стало известно, что с украинской стороны строят железобетонный забор с колючей проволокой. Это часть инженерных построек на территории Волынской области, на границе с Беларусью.

Уже построено около 3 километров таких сооружений, планируется обустроить еще около 4 километров.