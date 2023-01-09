В Беларуси узаконили пиратское использование цифровой информации

В Беларуси приняли закон, по которому разрешается ввозить и использовать товары без разрешения правообладателей из любых стран.

Власти Беларуси разрешили использование пиратских копий фильмов, музыки, игр и другой информации.

Это опубликовано на национальном правовом интернет-портале РБ

Правительство приняло закон, который дает разрешение на трансляцию в стране фильмов, музыки и применение компьютерных программ без согласия иностранных правообладателей.

Такое решение белорусские власти пояснили «развитием интеллектуального и духовно-нравственного потенциала общества» и «уменьшением критической нехватки на внутреннем рынке продовольственных и других товаров».

Согласно принятому документу, в Беларусь разрешается ввозить и использовать товары без разрешения правообладателей из любых стран, а не только «недружественных».

Также в статье указано, что в случае отсутствия претензий от правообладателей иностранных компьютерных программ, музыки, игр в течение трех лет, роялти, зачисленное на счета патентного органа, перейдет в бюджет Беларуси.

Импорт таких товаров не будет считаться правонарушением, если он попал в перечень «существенно важных» товаров для внутреннего рынка. 3 января закон подписал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Ранее Курсор писал про новый закон Лукашенко: за что можно лишиться гражданства Беларуси. Также согласно новому закону, белорусы обязаны информировать власти о приобретении гражданства или вида на жительство в другой стране.

Еще напомним, Лукашенко прокомментировал слухи о своей болезни. Лукашенко пригрозил «неприятными последствиями» за слухи о своем здоровье.