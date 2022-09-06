Скандал с коррупцией: разоблачены высокопоставленные сотрудники полиции

Вопреки закону, полицейские высших чинов злоупотребляли своим служебным положением и получали за счет государства недвижимость. О коррупционных схемах чиновников полиции стало известно из заявления экс-замглавы МАХАШ.

Руководство полиции незаконно выбивало себе бесплатные квартиры и землю за государственный счет.

Об этом сообщил Телеграм-канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Экс-замглавы МАХАШ Моше Саада сделал драматическое разоблачение: «Высокопоставленные сотрудники полиции Мени Ицхак и Рони Альшейх (экс-комиссар полиции) организовали для себя бесплатные квартиры и землю в проекте, предназначенном для полицейских в Иерусалиме. При этом они не соответствовали критериям, действовали вопреки процедурам и закону, а также имели собственные квартиры. Одно сообщение в WhatsApp и они уже получили квартиру в подарок».

Также сообщалось, что Шай Ницан, Мени Ицхак и Рони Альшейх, которые вели дела против Нетаниягу о сигарах и шампанском, создали мафиозную сеть в госструктурах.

Ранее Курсор писал о скандале в полиции: бывший глава МАХАШ обвинил экс-генпрокурора в противозаконных действия. «Генпрокурор Шай Ницан не дал ход расследованию действий полиции об инциденте в Умм-аль-Хиран, несмотря на рекомендацию МАХАШ», — заявил Ури Кармель.

Также мы информировали о трагедии в Лоде: обнародованы имена и фото жертв. Комендант округа заявил, что это самый серьезный случай в округе, который будет расследован в первоочередном порядке.

Напомним, наш сайт писал, что в ночь на вторник 6 сентября зафиксировано несколько резонансных преступлений, совершенных арабами.