В белгородской области рф сообщили о взрывах и показали видео

В белгородской области росии* утром 29 декабря сообщили о работе системы ПВО.
Сбитая ракета упала на развязку одной из автодорог.
Об этом заявил местный губернатор Вячеслав Гладков.
«Над белгородом и белгородским районом сработала наша система ПВО. Пострадавших нет. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию», — написал он.
Гладков добавил, что «один из фрагментов» ракеты упал на развязку автодороги Комсомольский-Майский, после чего произошло возгорание травы.
Пожар уже потушили, заявил он.
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