В белгородской области рф сообщили о взрывах и показали видео

Сбитая ракета упала на развязку одной из автодорог.

В белгородской области росии* утром 29 декабря сообщили о работе системы ПВО.

Об этом заявил местный губернатор Вячеслав Гладков.



«Над белгородом и белгородским районом сработала наша система ПВО. Пострадавших нет. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию», — написал он.

Гладков добавил, что «один из фрагментов» ракеты упал на развязку автодороги Комсомольский-Майский, после чего произошло возгорание травы.

Пожар уже потушили, заявил он.

Local Telegram channels are reporting on the work of the air defense system in #Belgorod. pic.twitter.com/naAMlnDquI — NEXTA (@nexta_tv) December 29, 2022

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