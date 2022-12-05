В Белом доме назвали цель нового ракетного удара рф по Украине

По словам Джона Кирби, россия выпустила несколько десятков ракет, и это стало лишним напоминанием о том, что путин не оставил своих намерений «поставить на колени» украинцев путем уничтожения критической инфраструктуры.

Последняя массированная ракетная атака россиян по Украине была явно нацелена на объекты гражданской инфраструктуры и преследовала цель создать больше страданий для обычных граждан.

Об этом во время телефонного брифинга заявил координатор по вопросам стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби, сообщает Укринформ.

«Это еще одно проявление жестокости с продолжением ударов по явно гражданским целям с той целью, чтобы на самом деле нанести человеческие страдания», — отметил представитель Белого дома.

Он также отметил, что, по предварительным оценкам, россия* выпустила несколько десятков ракет. И это, по его словам, стало лишним напоминанием о том, что путин не оставил своих намерений «поставить на колени» украинцев путем уничтожения критической инфраструктуры.

«Так что мы, конечно, продолжим снабжать украинцев тем, что им нужно для защиты», — заверил Кирби.

Он подчеркнул, что американская сторона, со своей стороны, постоянно общается с официальным Киевом относительно потребностей в сфере безопасности, а также необходимого оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры.

Ранее Курсор информировал о том, что 5 декабря, в понедельник, армия рф совершила очередной ракетный обстрел Украины. В промежутке между 12:40 до 13:40 воздушную тревогу включили в каждой из областей, за исключением Крыма.

В результате действия оккупантов во многих городах были повреждены объекты энергетической инфраструктуры и жилые дома. Жители Украины столкнулись с перебоями электроэнергии, были введены вынужденные массовые отключения.

Также Курсор писал о том, что украинские силы противовоздушной обороны смогли сбить большинство ракет во время массированного обстрела войсками российской федерации 5 декабря. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он также поблагодарил работников энергетической отрасли, которые уже работают над возобновлением электроснабжения.

«Хочу поблагодарить силы ПВО. наших энергетиков и наш народ. ПВО большинство ракет сбили. Энергетики уже начали восстанавливать свет. Наш народ никогда не сдается», — сказал Зеленский.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!