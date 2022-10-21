В Белом доме объяснили, зачем рф наращивает войска в Беларуси

Пока нет признаков того, что Беларусь готова непосредственно вступить в войну против Украины.

Россия и Беларусь могут наращивать свои войска на границе с Украиной, чтобы оттянуть украинские силы от Донбасса или юга.

Об этом на брифинге 20 октября заявил спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Радио Свобода.

Соединенные Штаты наблюдают за действиями рф* и Беларуси и, в частности, за размещением большего количества российских войск на территории этой страны.

Джон Кирби ответил на вопрос о возможном наступлении рф со стороны Белоруссии.

Он напомнил, что Беларусь предоставляла свою территорию для наступления российских войск раньше, а затем и для их отступления с севера Украины.

«Беларусь, безусловно, оказала материальную, моральную и материальную поддержку вторжению рф в Украину. Тем не менее мы не видели, чтобы белорусские войска фактически воевали в Украине. И хотя мы помним о новой договоренности между рф и Беларусью о размещении большего количества сил из обеих стран и создании своего рода аппарата территориальной обороны, как они об этом говорили, и проведении учений, еще неизвестно, является ли это каким-то большим стратегическим изменением Беларуси по вмешательству в Украину», – сказал спикер.

Он добавил, что пока нет признаков того, что Беларусь готова непосредственно вступить в войну против Украины.

В то же время он предположил, что создание территориальной обороны и совместной с россией группировки войск может отвлечь украинские силы.

«Итак, это может быть попытка просто посмотреть, смогут ли они отвлечь украинские вооруженные силы на эту часть своей границы, чтобы их нельзя было использовать где-нибудь на Донбассе или на юге. Это может оказаться тактикой. Но это еще предстоит увидеть. Мы будем следить за этим внимательнее», – сказал Кирби.

Ранее наш сайт информировал, что завтра в Иерусалиме пройдет митинг против решения не предоставлять Украине системы ПВО.

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