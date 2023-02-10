В Белом доме озвучили точную дату прибытия Байдена в Польшу

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объявила на брифинге в пятницу, что президент США Джо Байден отправится в Польшу 20 февраля, чтобы встретиться с президентом страны Анджеем Дудой.

Ожидается, что во время двухдневной поездки 46-й президент США обсудит двустороннее сотрудничество со своим польским коллегой и «коллективные усилия» по поддержке Украины и «укреплению сдерживания НАТО».

«Он также встретится с бухарестской девяткой, нашими союзниками по НАТО на восточном фланге, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Соединенными Штатами безопасности альянса», — отметила пресс-секретарь.

В ходе визита Байден также выступит с речью в преддверии годовщины «жестокого» и «неспровоцированного вторжения россии в Украину».

Напомним также, что в настоящее время у США «нет признаков» прямой военной угрозы со стороны россии* Молдове или Румынии, заявил официальный представитель госдепартамента США Ведант Патель. «Мы поддерживаем тесные контакты и связь с нашими молдавскими партнерами и румынскими союзниками», — добавил Патель.

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