Байден ответил, отправят ли США самолеты F-16 в Украину

Президент США Джо Байден заявил в понедельник, что Вашингтон не будет поставлять Киеву истребители F-16.

Так, украинская журналистка спросила его: «Обеспечат ли США Украину F-16?» Байден ответил: «Нет».

Reporter: "Will the United States provide F-16s to Ukraine"? Biden: "No." pic.twitter.com/FtSq2EP099 — Dave Brown (@dave_brown24) January 30, 2023

Ранее в тот же день французский коллега Байдена Эммануэль Макрон оставил открытой возможность предоставления Украине боевых самолетов.

Байден, вернувшись в Белый дом из поездки в Мэриленд, подтвердил, что планирует поездку в Польшу, но указал, что не может назвать точную дату визита.

Тем временем Министерство обороны Беларуси во вторник сообщило, что ее военнослужащие начали недельную тренировку с российскими войсками.

«Сегодня в Вооруженных Силах Беларуси начнется совместное учение Объединенного командования региональной группировки войск», — сообщили в ведомстве, добавив, что цель учения — «обеспечение военной безопасности Союзного государства».

Согласно объявлению, учения призваны служить подготовкой к двусторонним учениям, которые две страны намерены провести в сентябре.

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