В Белом доме рассказали, чем рф может «отблагодарить» Иран за помощь в войне в Украине

Белый дом заявляет, что, по его мнению, рф* может предоставить Ирану истребители и другую военную технику в обмен на поддержку ее войны в Украине.

В беседе с журналистами официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что у США есть информация о том, что Иран отправил в россию артиллерийские и танковые снаряды в ноябре.

Взамен россия предлагала «беспрецедентное оборонное сотрудничество», в том числе по ракетам, электронике и истребителям, сказал он.

Он добавил, что Иран также стремится приобрести ударные вертолеты, радары и учебно-боевые самолеты.

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.