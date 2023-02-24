Зеленский в годовщину полномасштабного вторжения рф в Украину выступил с призывом к Израилю

По словам президента Украины, Украина хочет, чтоб Израиль был не просто медиатором в войне россии против Украины.

Украина имеет исторически прекрасные отношения с Израилем.

Об этом во время пресс-конференции по случаю годовщины полномасштабного вторжения рф в Украину заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Долгое время на протяжении этой войны я хотел получить поддержку Израиля не только от населения, но и от их политикума. Для меня это было чрезвычайно важно, потому что Украина исторически имеет прекрасные отношения с Государством Израиль. У нас было множество разговоров на разных уровнях с разным управленческим составом — публичных, непубличных, в разных форматах, на разных территориях», — сказал Зеленский.

По его словам, «было сложно изменить позицию, поскольку Израиль имеет непростые отношения с россией, с Ираном, Сирией и так далее».

«Но я бы очень хотел, чтобы они были не просто посредниками, медиаторами в этой войне, а чтобы они все же выбрали, определились со стороной. Я, конечно, хотел бы, чтобы это была сторона Украины. Потому что я просто не могу себе представить, как Израиль может поддерживать войну — государство, которое столько десятков лет само вовлечено в войну. Как они могут это поддерживать?» — отметил президент Украины.

Как сообщал Курсор, в день годовщины полномасштабного вторжения российской федерации президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу и опубликовал трогательные видео, показав, какой «мир» принесли на территорию их государства российские военные.

Украинский лидер подчеркнул, что этот год стал годом боли, сожаления, и в то же время годом веры и единства. Миллионы граждан выбрали не белый флаг, а сине-желтый и встали на защиту своей страны. Они продолжают бороться с врагом до сегодняшнего дня и не сдадутся пока не вернут все оккупированные территории.

Курсор писал ранее, что украинские военные продолжают противостоять российской агрессии, аналитики ISW считают, что в 2023 году Украина может вернуть себе инициативу на фронте, но чтобы это произошло, важна реализация одного условия.