В Белом доме высказали свою позицию по поводу падения ракет в Польше

Во вторник, 15 ноября, россия* нанесла массированный ракетный удар по украинским городам, но два снаряда упали на территории Польши, убив двух человек. Сейчас проходит расследование происшествия, в частности правительство разбирается, чья это была ракета. В США уже высказали свою позицию, касающуюся трагического инцидента.

В Белом доме отметили, что сейчас находятся на связи с польскими коллегами, которые собирают всю информацию, а также с украинцами. Но вне зависимости, какими будут результаты расследования, США возложили ответственность за ракетный удар в Польше на российскую федерацию.

Представители США заявили, что не увидели ничего, что противоречило бы предварительной оценке президента Польши Анджея Дуды, что взрыв мог стать результатом падения ракеты украинской ПВО. Но нужно собрать более подробную информацию для дополнения целой картины.

Но при этом, в Белом доме подчеркнули, что какими бы не были окончательные выводы, ответственна в трагедии россия, которая выпустила по Украине более 90 ракет, предназначенных для целей по гражданским объектам. И Украина имела и имеет полное право защищаться.

«Курсор» писал ранее, что СНБО Украины просит безотлагательно предоставить стране доступ к месту падения ракет в Польше, подчеркнув, что готовы предъявить доказательства российского следа.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!