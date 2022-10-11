В Берлине под посольством рф установят подбитый в Украине российский танк

Ранее власти отказали инициаторам идеи, мотивируя свое решение тем, что в подбитом танке «наверняка погибли люди», поэтому его установка не уместна.

Подбитый в Украине российский танк может быть временно установлен у посольства российской федерации* в столице Германии Берлине.

Соответствующий вердикт вынес во вторник, 11 октября, административный суд Берлина, тем самым обязав власти города выдать соответствующее разрешение, пишет DW.

Отмечается, что, по всей видимости, танк невозможно поставить напротив посольства на бульваре Унтер-ден-Линден, поскольку тротуар не выдержит нагрузки в 40 тонн. Однако его можно его установить неподалеку от российского посольства на улице Шадовштрассе, на участке, закрытом для дорожного движения.

«Стороны могут опротестовать решение в высшем административном суде Берлина и Бранденбурга», — сообщает издание.

Как известно, с инициативой установить подбитый танк выступили организаторы музея Berlin Story Bunker Энно Ленце и Виланд Гибель. В июне власти отказали им, мотивируя свое решение тем, что в подбитом танке «наверняка погибли люди», поэтому его установка не уместна. Кроме того, как посчитали районные чиновники, эта акция затрагивает внешнеполитические интересы Германии, поэтому разрешение на ее проведение может быть выдано только с одобрения федерального правительства.

Позже они заявили, что в данном случае речь не идет об искусстве, и указали на опасность возникновения проблем с пешеходным и дорожным движением из-за ожидаемого скопления людей у временного памятника.

«Суд пришел к выводу, что не имеет значения, является ли данная акция искусством или нет, поскольку речь идет о свободе выражения мнений. По мнению судей, выдаче разрешения не препятствуют какие-либо опасения о нарушении дорожного движения, поскольку участок улицы, на котором планируется установить обломки танка, и так закрыт для автотранспорта», — говорится в материале.

Также сообщается, что поскольку подбитый танк должен простоять всего две недели, его установка не повлияет на архитектурный облик квартала. Судьи также отметили, что соображения пиетета и внешнеполитических интересов Германии не относятся к «дорожному праву», опираясь на которое власти округа должны были рассматривать заявку.

Как сообщал Курсор, президент Украины Владимир Зеленский призывает страны Запада создать воздушный щит для украинского государства в связи с последними ракетными атаками со стороны российской федерации.

Также Курсор писал о том, что Байден прокомментировал ракетные удары по Украине.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!