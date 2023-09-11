Зеленский назвал условие, при котором армия рф будет на юге спасаться бегством

По его словам, большой прорыв ВСУ еще впереди.

Вооруженные Силы Украины (ВСУ) продолжают на востоке и юге страны масштабное контрнаступление, чтобы прогнать российских захватчиков. И они могут похвастаться успехами на определенных направлениях. Президент Владимир Зеленский считает, если украинские защитники еще больше надавят на оккупантов, тогда они начнут спасаться бегством.

Об этом он заявил в интервью изданию The Economist.

По его словам, ВСУ уже прорвали первую линию обороны путинской армии, осталось еще две, соответственно, большой прорыв еще впереди, если нажать на противника с юга, он побежит.

Зеленский также подчеркнул, что украинские солдаты медленно продвигаются на Востоке, в частности возле Бахмута, потому что в первые дни полномасштабного вторжения российские войска отбрасывали их каждый день назад. Теперь перед ВСУ стоит очень сложная задача, чтобы превратить продвижение вдоль обеих осей в стратегический прорыв.

Президент Украины также прокомментировал заявление, что "контрнаступление ВСУ продвигается медленно", отметив, что Украина ценит жизнь своих солдат, в этом ее главное отличие от российской федерации*, в частности путина, для которого жизнь других - это ничто.

"Курсор" писал ранее, что по словам главы украинской разведки Кирилла Буданова, путинская армия начали копировать действия ВСУ на поле боя и перенять их "гибкую" тактику ведения войны.

Еще мы писали, что деоккупация Крыма станет для ВСУ более простой и быстрой, если Украина получит от США тактические ракетные системы большой дальности (ATACMS).