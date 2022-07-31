В Болгарии произошел взрыв на складе боеприпасов

Эмилиан Гебрев, владелец склада, сказал, что там хранились устаревшие боеприпасы, которые были заказаны компаниями, но не оплачены.

В воскресенье 31 июля, около 4 часов утра, произошел взрыв на складе боеприпасов EMCO вблизи болгарского города Карнобат.

Взрыв вызвал пожар, который был потушен. Место происшествия было обыскано с помощью беспилотника, а район был закрыт на 72 часа.

Заместитель мэра Карнобата Стефка Иванова заявила, что человеческих жертв нет и опасности для населения нет.

Эмилиан Гебрев, владелец склада, сказал, что там хранились устаревшие боеприпасы, которые были заказаны компаниями, но не оплачены:

«Не может быть и речи о человеческой ошибке, потому что ее нет. В 4 часа утра произошел взрыв, и склад загорелся. В 8.45 утра произошел взрыв и начался пожар. Что было внутри, никто сказать не может. В течение 24 часов заходить внутрь запрещено, но это, в принципе, боеприпасы, какие-то уже не нужны на заводе. Какая-то фирма когда-то заказывала, потом из-за неуплаты не получила товар, а нам не осталось иного выбора, как хранить его там».

«Курсор» писал ранее, что Вооруженные силы Украины намерены вернуть в ближайшее время Херсон, который временно находится под контролем российской федерации. Военный эксперт и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин рассказал, как проходит деоккупация юга.

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