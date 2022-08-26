В боях с россиянами в Украине погиб американский доброволец — СМИ

Из уважения к частной жизни семьи погибшего других подробностей инцидента в Госдепартаменте США пока не сообщают.

Во время боевых действий в Украине погиб американский доброволец.

Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

«Мы можем подтвердить смерть гражданина США в Украине. Из уважения к неприкосновенности частной жизни семьи у нас пока нет других комментариев», — цитирует источник издание.

Ранее в пятницу появилось сообщение о том, что российские войска убили американца, который вызвался защищать Украину в условиях продолжающейся войны.

Так, губернатор приморского края* олег кожемяко сообщил в своем Telegram-канале, что «добровольцы» из отряда «тигр» убили в бою 24-летнего американца.

Кожемяко назвал имя человека, который, как сообщается, был убит, но официальные лица США не подтвердили личность этого человека.

«В Украине уничтожен американский наемник. И это в первом боестолкновении буквально сразу после прибытия на передовую!» — написал Кожемяко.

Он добавил, что к добровольцам «тигра» подошла группа обученных иностранных наемников, воюющих на стороне Вооруженных Сил Украины, но российские добровольцы «не дрогнули и отразили атаку».

Как сообщал Курсор, в конце июля российские пропагандисты объявили о гибели украинских военнопленных, содержащихся в колонии в Еленовке Донецкой области. По предварительной информации, погибли 53 человека, около 100 получили ранения.

Ранее Курсор писал о том, что с начала полномасштабного вторжения войск рф на территорию Украины около тысячи детей были убиты или ранены. И это только установленные факты, реальное число жертв может быть куда больше. Об этом заявила исполнительный директор Детского фонда ООН Кэтрин Рассел.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!